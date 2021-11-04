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Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm - Son Dakika

Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm

04.11.2021 11:44

Safiye Soyman'ın konuk olduğu 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, adeta canlı yayında arkadaşını rezil etti. Meme küçültme ameliyatı olan Soyman'a bu kararı kendisinin aldırttığını dile getiren Sayan, "Menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu. Hemen şunları küçült ağzıma girecek dedim" şeklinde konuştu.

Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaptırdığı değişimlerden bahseden Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine bıçak altına yattığını söyledi.

"SAFİYE GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRÜNCE ZAYIFLADI"

Soyman'ın anlattıklarından sonra telefonla canlı yayına bağlanan Seda Sayan, " Miami'ye gittik ve orası çok sıcak. Safiye'de menopozdan dolayı iç çamaşırı giymeyi sevmiyor. Ben de bu ne böyle be gider gitmez küçülttür şunları. Ağzıma girecek kocaman kocaman göğüslerin var dedim. Gelir gelmez önce göz ameliyatı sonra da göğüs ameliyatı oldu. Safiye'yi her gören 'ne kadar zayıflamışsın' diyor. O kadar büyük göğüsleri vardı ki... Kanıyla ilgili bir sorun var ona da bakacağız. Yüzü çok güzel bir kadın. Ben onu sahneye çok yakıştırıyorum kutu bebek gibi görünüyor" dedi.

Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm

SUNUCULAR GÜLMEKTEN KONUŞAMADI

Seda Sayan'ın Safiye Soyman'ın meme küçültme ameliyatıyla ilgili anlattıkları sunucu Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'yı kahkahaya boğdu.

Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm

Safiye Soyman, Seda Sayan, Gülşen, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm - Son Dakika
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