Seda Sayan'dan Sevgililer Günü çıkışı: Verdiği paraya günah

14.02.2026 14:25  Güncelleme: 14:33
Seda Sayan, katıldığı programda 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerine karşı olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, pahalı hediyeler yerine zamansız ve anlamlı sürprizleri tercih ettiğini dile getirdi.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Arem & Arman'ın programına konuk oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sayan, özel günlerde alınan pahalı hediyelerin kendisi için bir anlam taşımadığını söyledi.

Sayan, "Ben pahalı hediye alınmasından hoşlanmıyorum. Bana hediye almak çok zor, eşime rica ediyorum alma diye. Günah, verdiği paraya günah" ifadelerini kullandı.

Özel günlerde alınan hediyeler yerine zamansız yapılan küçük jestlerin kendisini daha mutlu ettiğini belirten sanatçı, "Evlilik yıl dönümü çiçeği, Sevgililer Günü çiçeği sevmiyorum. Zamansız olacak. Yazdığı bir şiir, beklemediğim anda alınan bir çiçek daha kıymetli" dedi.

Eşinin ince düşünceli biri olduğunu vurgulayan Sayan, "O an beni düşünmesi benim için daha değerli. Kocam çok ince adam. Hayatımı kolaylaştırıyor, beni çok iyi tanıyor" sözleriyle eşine övgüde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    sende o paralar olmazsa sen onu elinde zor tutarsın 1 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Hanfendı Çanakkale bogazı maalesef 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
