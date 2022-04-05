Seda Sayan genç sevgilisini Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetti! Takipçileri benzetmeyle dalga geçti - Son Dakika

İttifaklar arasında fark hiç bu kadar açılmamıştı! Son seçimi bilen ORC'den çarpıcı anket

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüz ve gıdısını gerdirdi. Açıklamalarıyla da gündem olan şarkıcı, evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten için yaptığı yorumla sosyal medyada viral oldu.

SEVGİLİSİNİ TOM ELLIS'E BENZETTİ

Bu zamana kadar birçok kez nikah masasına oturan Seda Sayan ilk evliliğini 1987 yılında yaptı. 2010 yılında son eşi Onur Şan ile evliliğini noktalayan Sayan, şimdi de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak. Şarkıcı, son açıklamasında 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evleneceği Ökten'i dünyaca ünlü Lucifer dizisinin başrol oyuncusu Tom Ellis'e benzetti.

ALAY KONUSU OLDU

Çağlar Ökten'den kocası olarak bahseden Sayan, "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim Lucifer'ım" dedi. Açıklamasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sayan için "Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş" yorumları yapıldı.

İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar...