Seda Sayan genç sevgilisini Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetti! Takipçileri benzetmeyle dalga geçti - Son Dakika
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Seda Sayan genç sevgilisini Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetti! Takipçileri benzetmeyle dalga geçti

05.04.2022 08:27

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis'e benzeterek "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim Lucifen'ım" yorumuyla sosyal medyada alay konusu oldu. Yapılan yorumlarda "kuzgun-şahin" benzetmesi sıkça yapıldı.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüz ve gıdısını gerdirdi. Açıklamalarıyla da gündem olan şarkıcı, evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten için yaptığı yorumla sosyal medyada viral oldu.

SEVGİLİSİNİ TOM ELLIS'E BENZETTİ

Bu zamana kadar birçok kez nikah masasına oturan Seda Sayan ilk evliliğini 1987 yılında yaptı. 2010 yılında son eşi Onur Şan ile evliliğini noktalayan Sayan, şimdi de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak. Şarkıcı, son açıklamasında 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evleneceği Ökten'i dünyaca ünlü Lucifer dizisinin başrol oyuncusu Tom Ellis'e benzetti.

Sevgilisini Tom Ellis'e benzeten Seda Sayan'a yorum yağdı: Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş

ALAY KONUSU OLDU

Çağlar Ökten'den kocası olarak bahseden Sayan, "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim Lucifer'ım" dedi. Açıklamasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sayan için "Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş" yorumları yapıldı.

İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar...

Sevgilisini Lucifer'a benzeten Seda Sayan'a yorum yağdı: Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş
YORUMLAR
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34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu

Burak Özçivit, Çağlar Ökten, Seda Sayan, Lucifer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan genç sevgilisini Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetti! Takipçileri benzetmeyle dalga geçti - Son Dakika


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