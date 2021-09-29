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Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu - Son Dakika

Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu

29.09.2021 14:24

Seda Sayan'ın programında roman havası eşliğinde dans eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Küçükpolat'ın dansıyla bir anda popüler olmasının sonrasında Türk Tabipleri Birliği, doktor için inceleme talep etti.

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayında roman havasıyla göbek attı. Küçükpolat'ın dansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sayan ise dakikalarca alkış tuttu. Dansın kısa sürede viral olmasının ardından Türk Tabibler Birliği harekete geçti.

İNCELEME TALEBİNDE BULUNULDU

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu. TTB tarafından yapılan açıklamada "Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği, Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebinde bulundu

"İNCELEME KARARININ DANSLA İLGİSİ YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre, TTB, Küçükpolat hakkındaki inceleme talebinin dans etmesiyle ilgili olmadığını, yayının olduğu gün taraflarına birtakım şikayetlerin geldiği olduğunu açıkladı. Alınan şikayetlerin sebebinin, hekimin dans etmesiyle ilgili olmadığı; programın Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın reklamına dönüştürülmesi olduğu belirtildi.

Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu ifade edilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, "Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin" gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu bildirildi.

Türk Tabipleri Birliği, Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebinde bulundu
Opr. Dr. Banu Küçükpolat
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu

Türk Tabipleri Birliği, Banu Küçükpolat, Seda Sayan, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Suat Toprak : Ne alaka, doktor diye hayata mi küssün. Doktor televizyonda dans etti diye ben o doktora gideceğim. Böyle birşey olamaz, neresinden anlamış Tabipler birliği. Doktorun hicbir kabahati yok.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu - Son Dakika
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