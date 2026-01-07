Seda Sayan\'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzündeki belirgin şişlikle sosyal medyada gündem oldu. Enis Arıkan'ın programına konuk olan Sayan'ın, yüz hatlarının alışılmışın dışında "şişkin" görünmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüntülerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar artarken, Seda Sayan'dan konuyla ilgili samimi açıklamalar geldi.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİĞİN NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan, program çekimi öncesinde yüzüne işlem yaptırdığını ve bu nedenle şişlik oluştuğunu söyledi. Doktorunun kendisini uyardığını belirten Sayan, Enis Arıkan'a verdiği söz nedeniyle çekimi iptal edemediğini ifade etti.

"DAVUL OLDUM, HESABA KATMAMIŞTIM"

Seda Sayan açıklamasında, "Geçen yüzüme işlem yaptırdım. Doktorum dedi ki '3 gün sonra şişecek.' Davul oldum. Ben de hesaba katmamıştım… O gün de Enis Arıkan'ın programına çekim sözüm var. Her şey hazır, iptal edemem. Gittim davul gibi suratla… Evdeki en iğrenç peruğu buldum. Eski, kötü… Ama tek kaküllü oydu. O bile gizleyemedi. Suratım şişti." ifadelerini kullandı.