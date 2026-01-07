Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan\'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı
07.01.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzündeki alışılmışın dışında "şişkin" halleriyle sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan sessizliğini bozdu. Sayan, çekim öncesi yaptırdığı estetik işlemin etkisiyle yüzünün şiştiğini ve verdiği sözden dönemediği için kamera karşısına o halde geçtiğini ifade etti.

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzündeki belirgin şişlikle sosyal medyada gündem oldu. Enis Arıkan'ın programına konuk olan Sayan'ın, yüz hatlarının alışılmışın dışında "şişkin" görünmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüntülerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar artarken, Seda Sayan'dan konuyla ilgili samimi açıklamalar geldi.

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİĞİN NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan, program çekimi öncesinde yüzüne işlem yaptırdığını ve bu nedenle şişlik oluştuğunu söyledi. Doktorunun kendisini uyardığını belirten Sayan, Enis Arıkan'a verdiği söz nedeniyle çekimi iptal edemediğini ifade etti.

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

"DAVUL OLDUM, HESABA KATMAMIŞTIM"

Seda Sayan açıklamasında, "Geçen yüzüme işlem yaptırdım. Doktorum dedi ki '3 gün sonra şişecek.' Davul oldum. Ben de hesaba katmamıştım… O gün de Enis Arıkan'ın programına çekim sözüm var. Her şey hazır, iptal edemem. Gittim davul gibi suratla… Evdeki en iğrenç peruğu buldum. Eski, kötü… Ama tek kaküllü oydu. O bile gizleyemedi. Suratım şişti." ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, Magazin, Ünlüler, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    bu kadın bir memleket sorunu .. 5 0 Yanıtla
    Four Channel Four Channel:
    niye ne zararı var sana. genç erkek aldı diye battı mı? yaman oto kiralama. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:03:06. #7.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.