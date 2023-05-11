Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri üzerinden eşine yüklendi: Cevap hakkı vermem - Son Dakika
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Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri üzerinden eşine yüklendi: Cevap hakkı vermem

11.05.2023 11:08

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, katıldığı canlı yayında Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntülerinin hatırlatılması üzerine eşine resti çekti. Böyle bir yanlış anlaşılmayı kabul etmeyeceğini dile getiren Sayan, "Beni o duruma düşürürse eşime cevap hakkı vermem. Bu benim kırmızı çizgimdir" ifadelerini kullandı.

Genç eşi Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Eşiyle haklarında çıkan boşanma iddiasına cevap veren Sayan, Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun samimi görüntüleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA ÇAĞLAR'A SÖZ HAKKI VERMEM"

Bir yıl önce nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten ile boşanma iddiasını yalanlayarak evlilik çok güzel gittiğini söyleyen Seda Sayan, eşini hiç kıskanmadığını söyledi. Sunucuların Kadir Doğulu'nun gece kulübünde kadınlarla samimi şekilde görüntülerinin çıkmasını hatırlatması üzerine resti çeken Sayan, şunları söyledi: "Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum, çok şekerler. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Kadir 'dinliyorum' dediyse doğrudur. Bize gelirsek de eşim bensiz kulübe gidemez. Ben de onsuz gidemem. O erkek grubuyla gidiyorsa ben kadın grubuyla gidiyorsam da bir şey olduğunda Çağlar'a söz hakkı vermem. O da bunu biliyor. Bana böyle şeylerle gelinmemeli. Benim üzülmeme meydan vermemeli. Ben de onu üzmemeliyim. Bunun konusu bile insanı irite ediyor."

Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem

"AVCI KADINLAR MUTLULUĞU BOZMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

"Genelleme yapmayayım ama kadınlar çok avcılar. Kocalarınıza dikkat edeceksiniz bacım. Avcı kadınlar sizin yuvanızın dirliğini ve mutluluğunu bozabilmek için her şeyi yapabilir. Kocalarınıza 'bensiz bir yere gidemezsin, gittiğinde de bunun sorumluluğunu al. Başına da bir şey gelirse karşılığını verme, cevap hakkın yok' diye. Bu benim kırmızı çizgimdir, eşim de biliyor. Beni bu duruma düşürme. En güzeli benimle el ele gez. Avcı kadınları gözünden tanırım, o enerjiyi alırım. Benim kocama bakan önemli değil, benim kocamın baktığı yer önemli. Kocasıyla alakası olan her kadın bu enerjiyi hisseder."

Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem
Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem
Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem
Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem
YORUMLAR (1)
  • Fikri : 7 koca Eskitmiş.. Tabiki Avcı kadınları tanır.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Çağlar Ökten, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri üzerinden eşine yüklendi: Cevap hakkı vermem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri üzerinden eşine yüklendi: Cevap hakkı vermem - Son Dakika
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