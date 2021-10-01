Ata Çağlayan ve kendisinden 15 yaş büyük Seda Sayan'ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hakkındaki iddialara bir süre yanıt vermeyen Seda Sayan ilk kez konuştu.
Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.
Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok - Son Dakika Magazin