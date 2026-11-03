Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nara'nın kaybettiği konforun üzüntüsünü yaşadığını savunan Sayan, "Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz" sözleriyle şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Nara'nın ayrılığın ardından yaşadıklarını değerlendiren Sayan, oldukça sert ifadeler kullandı.

"KAYBETTİĞİ KONFORA YANIYOR"

Wanda Nara'nın Icardi ile ilişkisinin sona ermesinden duyduğu üzüntünün nedenine ilişkin yorum yapan Seda Sayan, "Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz." dedi.

"ADAM GAYET MUTLU"

Sözlerini sürdüren Sayan, Wanda Nara'nın Icardi'nin kendisini özlediğini düşündüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin acı çekip, onu özlediğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu, hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."

Sayan'ın Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin özel hayatına ilişkin sözleri, magazin gündeminde dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.

Mauro IcardiSeda SayanWanda NaraMagazinSözlerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:22:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android