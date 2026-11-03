Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Nara'nın ayrılığın ardından yaşadıklarını değerlendiren Sayan, oldukça sert ifadeler kullandı.

"KAYBETTİĞİ KONFORA YANIYOR"

Wanda Nara'nın Icardi ile ilişkisinin sona ermesinden duyduğu üzüntünün nedenine ilişkin yorum yapan Seda Sayan, "Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz." dedi.

"ADAM GAYET MUTLU"

Sözlerini sürdüren Sayan, Wanda Nara'nın Icardi'nin kendisini özlediğini düşündüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin acı çekip, onu özlediğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu, hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."

Sayan'ın Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin özel hayatına ilişkin sözleri, magazin gündeminde dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.