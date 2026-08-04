Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Kendi YouTube programı Seda Sayan ile Bacıların Bacısında konuşan Seda Sayan, bir dönem sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programının kamera arkasına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, bazı yemekleri neden tüketmediğini anlattı.
Televizyon ekranlarına gelen Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, yıllar sonra yarışma dönemine ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.
"BAZILARINI YEMİYORDUM" İTİRAFI
Kendi YouTube programı Seda Sayan ile Bacıların Bacısında geçmiş yıllara değinen ünlü sunucu, yarışmacıların yemek hazırlama süreçlerini yakından takip ettiğini söyledi.
Bazı tabakları tüketmediğini açıklayan Sayan, bu durumu şu sözlerle anlattı:
"Bazılarını yemiyordum, 'Çok pis çalıştınız' diyordum. Yaptığı her şeyi görüyorum, nasıl yiyeyim aga?"
"BACIM ŞUNU ŞÖYLE YAP" DEDİĞİ ANLAR
Seda Sayan, yarışmacıların mutfakta yaptığı hazırlıkları yakından gördüğü için zaman zaman müdahalelerde bulunduğunu anlattı. Kamera arkasında da uyarılar yaptığını söyleyen ünlü sunucu, o anları şu ifadelerle aktardı:
"Yönetmene 'Ne olur' diyordum. 'Bu benim diyetimin dışında' diyordum. Kamera çekmediği an, 'Bacım şunu şöyle yap, Allah belanı...' diyordum."
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