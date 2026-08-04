Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum - Son Dakika
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Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan\'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
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Kendi YouTube programı Seda Sayan ile Bacıların Bacısında konuşan Seda Sayan, bir dönem sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programının kamera arkasına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, bazı yemekleri neden tüketmediğini anlattı.

Televizyon ekranlarına gelen Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, yıllar sonra yarışma dönemine ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

"BAZILARINI YEMİYORDUM" İTİRAFI

Kendi YouTube programı Seda Sayan ile Bacıların Bacısında geçmiş yıllara değinen ünlü sunucu, yarışmacıların yemek hazırlama süreçlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Bazı tabakları tüketmediğini açıklayan Sayan, bu durumu şu sözlerle anlattı:

"Bazılarını yemiyordum, 'Çok pis çalıştınız' diyordum. Yaptığı her şeyi görüyorum, nasıl yiyeyim aga?"

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

"BACIM ŞUNU ŞÖYLE YAP" DEDİĞİ ANLAR

Seda Sayan, yarışmacıların mutfakta yaptığı hazırlıkları yakından gördüğü için zaman zaman müdahalelerde bulunduğunu anlattı. Kamera arkasında da uyarılar yaptığını söyleyen ünlü sunucu, o anları şu ifadelerle aktardı:

"Yönetmene 'Ne olur' diyordum. 'Bu benim diyetimin dışında' diyordum. Kamera çekmediği an, 'Bacım şunu şöyle yap, Allah belanı...' diyordum."

Seda Sayan, Magazin, YouTube, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Programların %90 KURGU 2 0 Yanıtla
  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Program lar başlı başına pislikti zaten 2 0 Yanıtla
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