Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın şişen dudağını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü şefin dolgu yaptırdığını iddia etti. Kısa sürede gündem olan şeften hakkındaki iddiaya jet yanıt geldi.

ESTETİK İDDİASINI YALANLADI

Hakkında yapılan "Yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış" paylaşımını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde imza yemeklerini kendi özel tarifleri gibi paylaşanlara sitem etmişti.