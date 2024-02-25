Sefo, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Sefo, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Sefo, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Türk Rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo, Osmangazi Meydanı'nda sevenleriyle buluştu ve unutulmaz bir gece yaşattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sefo'ya Osmangazi heykelini hediye etti.

25.02.2024 22:28  Güncelleme: 22:32
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Türk Rap müziğinin son dönemdeki parlayan yıldızı Sefo, Osmangazi Meydanı'nda Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Osmangazi Belediyesi'nin gençlik buluşmaları etkinlikleri çerçevesinde Türk Rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo, Osmangazi Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. 'Bonita' adlı şarkı ile sahneye çıkan ünlü sanatçı, 'Bilmem Mi?', 'İmparator' ve "Isabelle" adlı şarkılarıyla devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meydanın ilk konserini veren Sefo'ya Osmangazi heykelini hediye etti. Ünlü sanatçı, performansı ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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