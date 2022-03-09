Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum - Son Dakika
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Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum

09.03.2022 17:54

Son dönemde seçtiği sahne kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcı Gülşen'e bir eleştiri de usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi. Bağcan, "Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum" dedi.

Magazin dünyası son günlerde kadın şarkıcıların sahnede giydiği kıyafetleri tartışıyor. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın "Görmek istemiyorum" eleştirilerinin ardından tavan yapan tartışmaların ardından karşı taraftan da konuya cevap gelmişti.

GÜLŞEN'İN KONSERDEKİ HAREKETİ OLAY OLDU

Şarkıcı Gülşen'in önceki günlerde gerçekleştirdiği konserde hem seçtiği kıyafet hem de konser sırasında bir konuğunun kucağına oturması sosyal medyayı salladı. Gülşen'in bu hareketinin ardından alevlenen tartışmalarla ilgili bir yorum da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum
Gülşen'in sahne kıyafeti seçimleri tartışma konusu olmuştu

"KIYAFETLER KORKUNÇ, TASVİP ETMİYORUM"

Sahne kıyafetlerinin korkunç olduğunu belirten Bağcan, "Ünlülerin sahne kıyafetleri korkunç. Biz nasıl bu günlere geldik. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirsiniz" dedi.

Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum
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İzzet Yıldızhan, Selda Bağcan, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum - Son Dakika


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