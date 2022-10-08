Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!' - Son Dakika
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Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!'

08.10.2022 18:38
Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!'

Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile 2 kez dünya evine girip ayrılmıştı. Yapılan bu evliliklerin ardından Selin Ciğerci, Instagram hesabından zehir zemberek paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile ilgili oldukça Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ihanet ettiğini açık açık itiraf etmişti.

Başka kadınla mesajları ifşa oldu

Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci ile yollarını ayıran Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu ile aşkını ilan etmişti.

Çıra'nın başka bir kadınla daha mesajları ortaya çıktı. Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu'nu da başka bir kadınla aldattı.

Sedef Bekiroğlu, aldatma mesajının ardından Gökhan Çıra'dan ayrıldı.

Selin Ciğerci ise yaptığı bir paylaşımda "Ucuz kurtulmuş" ifadelerini kullandı.

"3 tane markayı değiştir giy"

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı yaylım ateşine tutmaya devam etti.

Ciğerci marka verip "3 tane aldığın ayakkabıyı değiştir değiştir giy" diye bir paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci ismini vermediği bir TV spikerine de çok kızdı.

Sosyal medya fenomeni "Assolistlere benzemem" diyerek gözdağı verdi.

"Rezil ederim"

"Elimde çok fazla şey var, susuyorum. Beni konuşturmasınlar.

Tek tek yayınlarım başka kapıya! İkinizi de rezil ederim" şeklinde paylaşımda bulunan Selin Ciğerci oldukça sinirlendi.

Hatırlanacağı üzere Gökhan Çıra, YouTube programına çıkıp Selin Ciğerci'yi aldatma itirafında bulunmuştu.

Ciğerci de "Ben de mi YouTube kanalı açıp rezil etsem eksik anlatmıştı" sözleriyle dikkat çekmişti.

YORUMLAR
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İlişkisi varken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım İlişkisi varken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına 'yanıma gelsene' diyerek attığı mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına 'yanıma gelsene' diyerek attığı mesaj ifşa oldu
Kaynak: Magazinkolik

Sedef Bekiroğlu, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!' - Son Dakika
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