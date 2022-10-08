Selin Ciğerci... 'İKİNİZİ DE REZİL EDERİM!'

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile ilgili oldukça Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ihanet ettiğini açık açık itiraf etmişti.

Başka kadınla mesajları ifşa oldu

Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci ile yollarını ayıran Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu ile aşkını ilan etmişti.

Çıra'nın başka bir kadınla daha mesajları ortaya çıktı. Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu'nu da başka bir kadınla aldattı.

Sedef Bekiroğlu, aldatma mesajının ardından Gökhan Çıra'dan ayrıldı.

Selin Ciğerci ise yaptığı bir paylaşımda "Ucuz kurtulmuş" ifadelerini kullandı.

"3 tane markayı değiştir giy"

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı yaylım ateşine tutmaya devam etti.

Ciğerci marka verip "3 tane aldığın ayakkabıyı değiştir değiştir giy" diye bir paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci ismini vermediği bir TV spikerine de çok kızdı.

Sosyal medya fenomeni "Assolistlere benzemem" diyerek gözdağı verdi.

"Rezil ederim"

"Elimde çok fazla şey var, susuyorum. Beni konuşturmasınlar.

Tek tek yayınlarım başka kapıya! İkinizi de rezil ederim" şeklinde paylaşımda bulunan Selin Ciğerci oldukça sinirlendi.

Hatırlanacağı üzere Gökhan Çıra, YouTube programına çıkıp Selin Ciğerci'yi aldatma itirafında bulunmuştu.

Ciğerci de "Ben de mi YouTube kanalı açıp rezil etsem eksik anlatmıştı" sözleriyle dikkat çekmişti.