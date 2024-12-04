Selin Ciğerci\'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti

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Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

Belgrad Ormanı ile ilgili tartışmalara son veren açıklama

Yeni işi ve alacağı para belli oldu

Geçirdiği cinsiyet değişikliği operasyonunun ardından çok sayıda estetik de yaptıran Selin Ciğerci gündemde yer almaya devam ediyor.

Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle çok konuşuldu. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Ne olmuş sana?" yorumları yapıldı.