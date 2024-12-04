Geçirdiği cinsiyet değişikliği operasyonunun ardından çok sayıda estetik de yaptıran Selin Ciğerci gündemde yer almaya devam ediyor.
Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle çok konuşuldu. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Ne olmuş sana?" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti - Son Dakika
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