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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı - Son Dakika

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı

05.01.2022 16:20

Eylül ayında tek celsede boşanan ve kısa süre içinde yeni ilişkilere başlayan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci barıştı. Sosyal medya hesabından barıştıklarını ilan eden Gökhan Çıra," Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da" açıklamalarında bulundu.

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. İkili, ayrılık kararı aldıktan kısa bir süre sonra yeni ilişkilere yelken açtı. Boşandıktan sonra iş ortaklıklarını da bitiren ikili, sık sık görüşmelere başladıktan sonra barışma kararı aldı.

"BİZE BİR ŞANS DAHA VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Boşanmalarına rağmen sık sık buluşmaya devam eden ikili, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sosyal medya hesabından Selin Ciğerci ile bir pozunu paylaşan Çıra, barıştıklarını duyurdu. Eski eşine aşkını ilan eden Çıra, paylaşımında "Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin. Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi. Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz bir birimizi. Seni çok seviyorum tek sevdiğim" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci'den ise henüz bir paylaşım gelmedi.

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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Mevla, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı - Son Dakika Magazin


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