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Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! - Son Dakika

Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!

02.11.2021 15:04

Akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bu zamana kadar birçok dizi, film projesinde yer alan oyuncunun cenazesine sanat dünyasından katılım olmadı.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.

Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!

Semra Dinçer, Sinema, Cenaze, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! - Son Dakika Magazin


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