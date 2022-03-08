Seray Sever'in Acı Günü! - Son Dakika
Üye Girişi

Seray Sever'in Acı Günü!

08.03.2022 17:27
Seray Sever'in Acı Günü!

İkiz bebek bekleyen sunucu ve oyuncu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, hayatını kaybetti. Sever, geçen hafta babasının koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirmiş takipçilerinden dua istemişti.

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever'den üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu ve sunucunun 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüse yenik düştü. Bir süredir hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi veren babasının ölüm haberini alan Seray Sever bu acı haberle yıkıldı.

Tamer Sever'in yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum günü paylaşımında babasının da uzun zamandır hasta olduğunu belirtmişti.

49 yaşına basan Sever, yaptığı paylaşımın altına şu notu düşmüştü: "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

YORUMLAR
500
Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi

Seray Sever, Bodrum, Doğum, dua, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seray Sever'in Acı Günü! - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: Seray Sever'in Acı Günü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement