Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü - Son Dakika
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Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi. Ortaç, "Kumar evimi barkımı aldı. Paramı aldı. Evliliğimi, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bunu bilmiyorum." dedi.

11.11.2024 18:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

SERDAR ORTAÇ'A EV HAPSİ KARARI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme' suçundan ev hapsi cezası aldı.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

"KUMAR ŞİMDİ DE BENİ ADLİYEYE DÜŞÜRDÜ"

Adliyedeki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
Serbest bırakılan Serdar Ortaç\'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

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Son Dakika Magazin Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Güney Aydın:
    Ayranım dçkülmesin g*tüm s2lmesin hem ağlıyor herşeyim gitti ama geride durmuyor 31 6 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Umarım artık tövbe eder ve o tövbeye sadık kalırsın...Yoksa tad vermemeye başlarsın...Yönel ve ayrılma... 19 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    serdar bırak şu illeti 1 yılda her şey yolunda girer sana bi abi tavsiyesi 17 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işte türkiyede suç işleyip serbest kalmak bukadar basit maalesef 8 7 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bi kere yaparsan hata seninki zevke giriyor. bırak mağdur edebiyatını serdar 10 4 Yanıtla
  • A R:
    Sen Adliyeye kurban ol. Pis . 4 10 Yanıtla
  • caps lock:
    Zamanında bende kumar bağımlısıydım. Bu işten kurtulmak çok zor. Yaşamayan bilemez Atıp tutmayın boşuna. Eroin bağımlılığı gibi bir şey. Allah tüm kumar oynayanların yardımcısı olsun. 11 2 Yanıtla
  • ismail:
    Ahmet Kaya'nın ahı herşeyini alacak... 7 6 Yanıtla
  • omer nur:
    evet kumar hayat söndürür. 12 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Serdar Ortaç Sen Bu Hastalık dan Kurtulamadın Oyun dan 7 0 Yanıtla
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