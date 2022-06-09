Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, bu kez bikinili paylaşımıyla gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.
Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı. Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye'den olan Chloe'nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı. Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.
Son Dakika › Magazin › Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar - Son Dakika