Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri

Son zamanlarda şarkıları ve konserlerinin yanı sıra açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, bir yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef aldı. Loughnan ile evliliğinde tüm ipleri eşinin eline verdiğini söyleyen Ortaç, "Ağzıma s..tı" dedi. Eski eşinin sözlerine cevap veren Loughnan ise "Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim" diyerek tepki gösterdi.

"BÜTÜN KADINLAR İÇİN SERT SÖZLER SÖYLEMİŞ"

Evlilik kararı aldığı yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan, Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyerek "Çok istiyorum. 12 yıl oldu burada yaşayalı kendimi buralı gibi hissediyorum artık" dedi. Muhabirlerin sorusu üzerine eski eşi Serdar Ortaç'ın "Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s..tı" sözlerine cevap veren güzel model, "Ben yorum yapmak istemiyorum. Her halde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş" ifadelerini kullandı.