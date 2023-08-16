Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri - Son Dakika
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:49

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir canlı yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alarak sert sözler sarf etti. Loughnan ise Türkçe yetersizliği nedeniyle cevap veremediğini belirterek tepki gösterdi.

Son zamanlarda şarkıları ve konserlerinin yanı sıra açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, bir yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef aldı. Loughnan ile evliliğinde tüm ipleri eşinin eline verdiğini söyleyen Ortaç, "Ağzıma s..tı" dedi. Eski eşinin sözlerine cevap veren Loughnan ise "Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim" diyerek tepki gösterdi.

"BÜTÜN KADINLAR İÇİN SERT SÖZLER SÖYLEMİŞ"

Evlilik kararı aldığı yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan, Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyerek "Çok istiyorum. 12 yıl oldu burada yaşayalı kendimi buralı gibi hissediyorum artık" dedi. Muhabirlerin sorusu üzerine eski eşi Serdar Ortaç'ın "Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s..tı" sözlerine cevap veren güzel model, "Ben yorum yapmak istemiyorum. Her halde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın 'İpleri eline verdim ağzıma etti' dediği eşi Chloe Loughnan konuştu: Türkçem yetseydi güzel cevap verirdim
Choe Loughnan veFergus Hennessy
Serdar Ortaç'ın 'İpleri eline verdim ağzıma etti' dediği eşi Chloe Loughnan konuştu: Türkçem yetseydi güzel cevap verirdim
Kaynak: Snob Magazin
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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri - Son Dakika
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