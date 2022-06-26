Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaştı

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşanan ve nafaka yüzünden eski eşiyle davalık olan manken Chloe Loughnan sosyal medyayı sallayan pozlara imza atıyor.

ÖPÜŞTÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla öne çıkan model bu sefer de yeni sevgilisiyle aşka geldi. Loughnan, kimliğine dair bir bilgi edinilemeyen sevgilisiyle öpüştükleri anları sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

"KUMAR, EVLİLİĞİMİZE ZARAR VERDİ" DEMİŞTİ

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanma sürecini anlatırken şu açıklamayı yapmıştı: "Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar'dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs'ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda'ya babamın evine dönüyordum"