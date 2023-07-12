Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı

12.07.2023 11:05

Serdar Ortaç'ın Mehmet Çevik ile çektiği Bilsem Ki şarkısının klibinde kullanılan beyaz tabut, Çevik'in deposundan çalındı. Hırsız, tabutu hayranı olduğunu belirterek anı olarak aldığını yazılı bir not bıraktı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti. Şarkıcının klipte kullandığı beyaz tabutun Çevik'in deposundan çalındığı ve hırsızın "Tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

HATIRA OLSUN DİYE HIRSIZLIK YAPTI

Klipte çekilen cenaze sahnesinde çiçeklerle süslenen beyaz bir özel yapım tabut kullanıldı. Klibin ardından Mehmet Çevik'in deposuna kaldırılan tabutun çalındığı öğrenildi. Depodan sadece tabutu alan hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bırakması herkesi şaşkına çevirdi.

Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı
10:53 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
10:49 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:45 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:34 Alopeci Universal hastalığına yakalanan Hakan Gündoğar, son halini paylaşıp içini döktü
10:29 Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
10:17 Saadet ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısı için bir arada: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:13 Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:02 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
09:58 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay çıkışı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 11:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement