Üye Girişi
Serdar Ortaç "Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim" - Son Dakika

Serdar Ortaç "Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim"

01.02.2022 13:20
Serdar Ortaç "Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim"

Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen şarkıcı, soruları yanıtladı. İşte detaylar…

Kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen Ortaç," Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim" diye konuştu. Baba olmak için çok geç kaldım diyen Ortaç'a evlat edinmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna," Nasip kısmet" diyerek cevapladı. Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum diyen Ortaç," Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş" dedi.

Borçlarından tamamen ödediğini bir kez daha yenileyen Serdar Ortaç," Son üç aydır hiç oturmadık, gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlarım mutlu olsun, ekip. Ben hayatta her şeyi gördüm, birazda onlar görsün" dedi. Kumar oynamayı tamamen bıraktık diyen Ortaç," Artık zevkimde yok zaten. Para kazanma uğraşımda yok. Millet mutlu olsun, isteğim o" dedi.

Aşk hayatıyla alakalı konuşan Serdar Ortaç," Kısmet, gelip bulabilir beni. Aşka küskün değilim. Şu aralar sadece sağlık. Sağlık gidince hiçbir şeyin önemi kalmaz. Eskiden çok önemliydi mesela şu ayakkabıyı alayım, gidince sağlık o ayakkabıyı giyecek ayak kalmaz" dedi. Sağlık durumum iyi ama kardeşim kötü diyen şarkıcı," İnşallah düzelecek, yanına gidemedim dönünce İstanbul'a gideceğim" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç kimdir?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise'yi okumuştur. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda'lı Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.

Serdar Ortaç Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim
Serdar Ortaç Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim

YORUMLAR
500

Serdar Ortaç, Kürtaj, Mevla, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç 'Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim' - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç "Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement