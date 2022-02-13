Üye Girişi
Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu - Son Dakika

Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu

13.02.2022 23:44

"Bodrum Masalı" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMLARI NEFES KESİYOR

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu
Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu
Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu
Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu
YORUMLAR
500

Serel Yereli, Bodrum, Müzik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 00:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Serel Yereli'nin transparanlı sütyen pozları olay oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement