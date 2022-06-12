Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi - Son Dakika
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Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi

12.06.2022 14:05

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yereli'nin son paylaşımında birçok kişi kafa karışıklığı yaşayarak, "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumunda bulundu.

Ülkemizde Bodrum Masalı dizisinde rol alan ve daha sonra oyunculuğu bırakarak Londra'ya yerleşen Serel Yerel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.

POZLARI OLAY OLDU

Son olarak Aleyna Tilki'nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli arkadaşlarıyla içki içip eğlendi. Önüne içki şişesini koyup selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.

İÇ ÇAMAŞIRI YOK ZANNETTİLER

Serel Yereli'yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumları yaptı.

İşte o pozlar:

Serel Yereli'den kafa karıştıran poz! Görenler altında iç çamaşırı yok zannetti
Serel Yereli'den kafa karıştıran poz! Görenler altında iç çamaşırı yok zannetti
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Serel Yereli, Londra, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler 'Altında bir şey yok mu?' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi - Son Dakika
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