Ülkemizde Bodrum Masalı dizisinde rol alan ve daha sonra oyunculuğu bırakarak Londra'ya yerleşen Serel Yerel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.
Son olarak Aleyna Tilki'nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli arkadaşlarıyla içki içip eğlendi. Önüne içki şişesini koyup selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.
Serel Yereli'yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumları yaptı.
İşte o pozlar:
Son Dakika › Magazin › Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler 'Altında bir şey yok mu?' dedi - Son Dakika