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Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi - Son Dakika

Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi

17.12.2021 12:03

Uzun zamandır sağlık problemleriyle savaşan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından, Seren Serengil bu sabah saat 08:50'de ameliyata alındı. 'Geri dönüşüm' adı verilen bir ameliyat geçirecek olan Serengil, ameliyat öncesi bir video çekerek 'Hakkınızı helal edin' dedi. Serengil'i zorlu sürecinde sevgilisi Mustafa Tohma yalnız bırakmadı.

Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanan, 43,5 kiloya kadar düşen, organları iflas etmek üzere olan Serengil bu sabah ameliyata alındı. Ameliyat öncesi veda videosu çeken Serengil, sevenlerinden helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini belirtti.

'AMA OLUR DA BİR ŞEYLER TERS GİDERSE...'

Söylemezsem Olmaz instagram hesabına göre Serengil çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: ''Hepinize günaydın. Yapımcım Bilal Özbilge 'Seren video çeksin' demiş bana. Ben zaten çekecektim küçük bir veda videosu. İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. Bircan'cım (Bali), yapımcım Bilal Özbilge, kanalım, tüm ekip arkadaşlarım, patronumuz sayın Osman Gökçek hepinize her şey için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağ salim çıkıp ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olurda ters giderse... Zor bir ameliyat. Organlar birbirine yapışmış olabilir diyorlar..''

Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi

MUSTAFA TOHMA: SEREN TEDİRGİNDİ, SÜREKLİ AĞLADI

Serengil'i ameliyata kadar sevgilisi Mustafa Rahman Tohma götürdü. Hastanede sevgilisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Tohma, ''Sabah 9'a 10 kala operasyon başladı. Dün geceyi hastanede geçirdik. Bağırsak boşaltıldı, serumlar verildi. 1,5 yıl çok zorlandık. Yanlış yapılan bir operasyon var... Birbirlerine yapışık bağırsaklar olabilirmiş. Ameliyat normalde 4 saat sürecek ama bağırsakların birbirine yapışma durumu varsa ya da içerde olası bir durum varsa operasyon 5,5 saati bulacak. Akşam 5 gibi hastaneye yatış yaptık. Tedavilere başlandı, ameliyat hazırlıkları yapıldı. Köpekleri hep arabadaydı çünkü onlardan ayrı kalmak istemiyor. Seren ameliyata girince köpekleri de eve gönderdik. Biz de güzel haberleri bekliyoruz. Seren çok korkuyordu, tedirgindi. Çok zorlu süreçler geçirdi. Hep yanındaydım. Ağladık, sızladık. Bizi de biraz duygusal moda soktu. Sürekli ağladı. Herkesi çok sevdiğini dile getirdi. O kadar çok seveni varmış ki sürekli dua ediyorlar, mesaj atıyorlar. İnsanlar sabahlara kadar dua ettiler. Telefonlarım hiç susmadı. Hülya Avşar da aradı. Bülent Ersoy gece 3 buçukta ses kaydı bırakmış. Ajda Pekkan sağ olsun aradı. Herkese çok teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi

Seren Serengil, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi - Son Dakika
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