Seren Serengil, Can Tanrıyar davasında ilk kez hakim karşısında: Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor

Ünlü sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar hakkında "Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik" şeklinde paylaşım yapmış ve kendisine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ünlü sunucu, hakkında açılan dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Seren Serengil, avukatı ile birlikte katıldı. Can Tanrıyar ise duruşmaya katılmadı.

"ESKİ EŞİNE YAPTIĞI MOBBİNG'İ BANA YAPIYOR

Milliyet'in haberine göre mahkemede yaptığı savunmada 20 yıllık televizyoncu olduğunu dile getiren Serengil, "Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş, haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır, kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım, basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

Savunmanın ardından mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına göndererek davayı erteledi.

"PETEK DİNÇÖZ'Ü KEMERLE DÖVDÜ"

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Seren Serengil, "Can Tanrıyar'ın, Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığının belgelerini sundum. Söylediğim her şey doğrudur, hakaret içermiyor. Can Tanrıyar, Petek'ten sonra bana taktı. Zor kurtulduk. Bu belgeleri mahkemeye sunduk" dedi.