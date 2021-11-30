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Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak - Son Dakika

Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak

30.11.2021 18:08

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmasından sonra sağlığı bozulan ve dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında yaptığı "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" açıklamasıyla sevenlerini üzdü. "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor" diyen ünlü sunucu, "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıflayarak sağlığını kaybetti.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUMU ANLATTI

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı. Ünlü sunucunun "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" açıklaması sevenlerini üzdü.

Seren Serengil'den sevenlerini kahreden haber: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak

"4-5 AY SONRA KEMİKLERİM KIRILABİLİR"

Serengil gözyaşları içerisinde, "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım" açıklamasını yaptı.

"HIRSIM EN SONUNDA BENİ BU NOKTAYA GETİRDİ"

Yemek yediğini ama bağırsağının kesilmesinden dolayı yediklerini dışkı olarak da attığını söyleyen Seren Serengil ağlayarak "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.

Seren Serengil'den sevenlerini kahreden haber: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak

Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak - Son Dakika
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