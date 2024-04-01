Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşanmıştı. Seren Serengil'den 'sana acıyorum' diyen Akçıl'a yanıt geldi.
"HEPİMİZ TÜRKÜZ"
Daha önce yaptığı "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a" açıklamasıyla çok konuşulan Sinan Akçıl, sandıkların açılmasıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'.
Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun.
Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadelerini kullandı.
SERENGİL'DEN AKÇIL'A TEPKİ: NE DÖNEK ADAMSIN
Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığı için Sinan Akçıl'ın tepkisini çeken Seren Serengil, paylaşıma sessiz kalamadı.
Akçıl'ın paylaşımını sosyal medya hesabından yayınlayan Serengil, "Ya ne dönek bir adamsın. Düne kadar Kurum diyordun. Ben Ekrem Bey'i destekledim diye 'Acıyorum bu kıza' diyordun ne oldu?
Kurum'a bir beste yap bu kadar bez afişi boşa gitmesin. Sana gelince çok şişmanlamışsın ama karakter hala çok zayıf" dedi.
Son Dakika › Magazin › Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a sert tepki: Ne dönek adamsın - Son Dakika
Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Yerel seçimlerde İyi Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olan Hakan Peker, seçimlerde beklediği sonucu alamadı. Peker'e sandıktan yaklaşık 950 oy çıktı. Safranbolu'da CHP adayı Elif Köse birinci olurken, AKP adayı Ali Büyüközdemir ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49 oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Davut Güloğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlere teşekkür etti. Güloğlu, oy namusudur ve bu namusu her koşulda korumaya ant içtik dedi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılarak Ankara Etimesgut'tan CHP adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci oldu.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
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