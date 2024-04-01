Seren Serengil\'den Sinan Akçıl\'a sert tepki: Ne dönek adamsın

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Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşanmıştı. Seren Serengil'den 'sana acıyorum' diyen Akçıl'a yanıt geldi.

"HEPİMİZ TÜRKÜZ"

Daha önce yaptığı "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a" açıklamasıyla çok konuşulan Sinan Akçıl, sandıkların açılmasıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'.

Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun.

Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadelerini kullandı.

SERENGİL'DEN AKÇIL'A TEPKİ: NE DÖNEK ADAMSIN

Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığı için Sinan Akçıl'ın tepkisini çeken Seren Serengil, paylaşıma sessiz kalamadı.

Akçıl'ın paylaşımını sosyal medya hesabından yayınlayan Serengil, "Ya ne dönek bir adamsın. Düne kadar Kurum diyordun. Ben Ekrem Bey'i destekledim diye 'Acıyorum bu kıza' diyordun ne oldu?

Kurum'a bir beste yap bu kadar bez afişi boşa gitmesin. Sana gelince çok şişmanlamışsın ama karakter hala çok zayıf" dedi.