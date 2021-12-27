Seren Serengil, ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum

Bakan Nebati'den emekli ve memur zammıyla ilgili kritik açıklama! Mesajı çok netti

20 Aralık'ta piyasaya 40 milyar dolar mı sürüldü? Bakan, iddialara ilk kez yanıt verdi

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmasının ardından sağlığı bozulan ve dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, 43 kiloya kadar düşmüş ve organları iflas etme noktasına gelmişti. "Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi. 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor" diyen Serengil'in operasyonu başarılı geçti.

"BENİM DE HATAM VAR BURADA"

Günler sonra Söylemezsem Olmaz programına tekrar katılan Seren Serengil, "Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim" dedi.

"ARTIK YEMEK YİYEBİLİYORUM"

Sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ve artık yemek yiyebildiğini ifade eden Serengil, "Sizlerde benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Altıma ediyordum ben. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. En son nefes alamıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım. Yemek yiyorum şimdi. 'Aaa, fenalaşmadım. Saniyesinde tuvalete gitme gereği duymadım' diyorum. Kesinlikle yanlış ameliyatı yapan doktorla hukuki süreç devam ediyor." açıklamalarını yaptı.