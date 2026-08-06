Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu

Serenay Sarıkaya\'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın emlak vergisi ödemesinde dikkat çeken bir karışıklık yaşandı. Sarıkaya'nın aynı taşınmaz için iki kez ödeme yaptığı iddia edildi.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez yaptığı bir ödeme ile konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu

Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Sarıkaya, mart ayında teşekkür belgesi almıştı. Ünlü oyuncuya teşekkür belgesi İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından takdim edilmişti.

Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu

Sarıkaya'nın emlak vergisi ödemelerinde yaşanan bir karışıklık nedeniyle aynı ev için iki kez ödeme yaptığı öne sürüldü. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre, ödemelerden birinin asistanı, diğerinin ise Sarıkaya tarafından yapıldığı belirtildi.

İddiaya göre yaklaşık 30 bin liralık fazla ödeme için belediye tarafından işlem başlatıldı ve tutarın Sarıkaya'ya geri ödendiği ifade edildi.

Serenay Sarıkaya, Medcezir, Medcezir, Magazin, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eko Set Eko Set:
    Başlığa bak içeriğe bak!! Pahalıya patliyormus az kalsın .. 30 bin gitse 1 ay aç kaldırdı sanki degilmi ?? Bölüm basına aldıkları para 5 bin TL kazanıyorlar gibi başlık atiyonuz ! 3 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Gercekten sayfaya yazık..haber değeri olmayan bir konu ve içerik üstelik başlık zaten başlı başına sorun 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bunun haber değeri nedir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi Çay bardağı kavgasında emsal karar Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi! Çay bardağı kavgasında emsal karar
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Hindistan’da ölümcül virüs alarmı 22 çocuk hayatını kaybetti Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

10:34
Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak Tutar netleşti
Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak! Tutar netleşti
10:17
Oosterwolde’nin ilk teşhisi belli oldu En az 3-4 hafta yok
Oosterwolde'nin ilk teşhisi belli oldu! En az 3-4 hafta yok
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
09:31
Ünlü oyuncu Erdoğan’a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
09:13
Altın son 7 haftanın zirvesinde Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 10:38:58. #7.12#
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın Dikkatsizliği Pahalıya Patlıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.