Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı

Önceki akşam pembe gösterişli bir elbisesiyle ödül törenine katılan ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEMT OTURUŞU YAPTI

Yoğun bir iş temposu içinde olan oyuncu, son olarak bir dergi için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanana ve Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini şortu ve topuklu terlikleriyle semt oturuşu pozu verdi. Fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" notunu düştü.