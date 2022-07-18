Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in tatil pozları olay oldu

Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, 9 aydır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini ilan eden çift, şimdilerde Mikonos'ta tatil yapıyor.

SERENAY, SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNE BASTI

Tatilin tadını çıkaran Evirgen, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'nın kendisinin üstüne basarak verdiği pozları paylaştı. Evirgen'in paylaşımında ayak parmaklarına yüzük takan Sarıkaya'nın sevgilisinin üstüne basması ve birlikte çektikleri selfie dikkat çekti. İşletmecinin "İşte öyle bir şey" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Umut Evirgen, güzel oyuncunun doğum gününde birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etmişti. Paylaşımında Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan Evirgen, "Doğum günün kutlu olsun birtanem" demişti.