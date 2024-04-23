Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

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Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak ısrarlı sorulara rağmen sessiz kalan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisi belgelendi. Ünlü çift, dün akşam bir mekandan çıkarken basın mensuplarının karşısına el ele çıktı.

23.04.2024 08:03  Güncelleme: 08:08
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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkılarıyla son zamanlarda yıldızı parlayan Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan ikilinin aşkı sonunda belgelendi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerdir birlikte tatilden dönen ancak görüntü vermemek için havalimanından ayrı ayrı çıkan ve haklarında aşk iddiasını sürekli sessiz bırakan ikili sonunda aşklarını ilan etme kararı aldı. Önceki gün güzellik merkezi çıkışı ilişkisi doğrulayarak ilk kez konuşan Sarıkaya "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" dedi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

EL ELE MUTLULUK POZU VERDİLER

Aynı mekanlarda takılmalarına rağmen bir türlü yan yana görüntülenmeyen ikili sonunda dün el ele kamera karşısına geçti. Bir mekan çıkışı Magazin Online tarafından görüntülenen ikilinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Etrafa gülücükler saçan ikili soruları yanıtsız bırakarak aynı araca binip uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Ünlüler, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : Bu kiz bosta kaldi diye gunlerdiy uyuyamiyorduk simdi rahatladik 0 0 Yanıtla

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