Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı - Son Dakika
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Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı

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İzmir'deki konserini iptal eden ünlü şarkıcı Sertab Erener, bu durumu sosyal medya hesabından hayranlarına duyurdu. Erener, iptal kararının sebebinin organizasyon şirketinin hataları olduğunu belirtti.

18.09.2024 09:51  Güncelleme: 10:01
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İzmir konserini iptal eden şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından hayranları için bir açıklama yayınladı.Sertab Erener İzmir'de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Erener Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylül'de İzmir'de, biletleri hâlâ satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum."

"SAĞLIK PROBLEMLERİ DIŞINDA KONSER İPTAL ETMEK KARİYERİMİN EN BÜYÜK KORKUSU"

"Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiçbirisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur."

"Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizinle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim."

Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı

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Son Dakika Magazin Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    konser iptal edilmez diye bir şeymi var hanfendi çokta önemli değil konser bu ülkede çok daha önemli konular varken 5 2 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Organizasyon şirketini suçlayacağınıza, çıkın Kendiniz soft sesinizle gelen halkı madur etmeyecek şekilde salaş bir konser verin… Millet Organizasyon Firmasını Bilmez. SİZİ BİLİR… 5 1 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Yeterince bilet satilmadiysa eger, parasini alamamistir. Boyle yuvarlak aciklamalarin arkasindan baska sey cikacagini sanmiyorum. Gerekli kosullar ne abi :) 4 0 Yanıtla
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