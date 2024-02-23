Ses Klonlama: Yapay Zeka ile Ses Taklitçiliği Tehlikesi

Seslerimiz parmak izlerimiz kadar benzersizdir; peki sesiniz klonlansaydı nasıl hissederdiniz?
Son aylarda, bilgisayar korsanlarının sesinizi simüle etmek için yapay zeka (AI) kullandığı, ses klonlama olarak bilinen yeni bir deepfake türü ortaya çıktı.
Stephen Fry, Sadiq Khan ve Joe Biden gibi ünlü yüzler zaten ses klonlamanın kurbanı olurken, adı açıklanmayan bir CEO, sahte bir telefon görüşmesi aldıktan sonra kandırılarak bir dolandırıcıya 243 bin dolar ödedi.
Ses klonlama nedir
Ses klonlama, bilgisayar korsanlarının birinin ses kaydını almasına, bir yapay zeka aracını bu kişinin sesi üzerinde eğitmesine ve onu yeniden oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka tekniğidir.
HackerOne Çözüm Mimarı Dane Sherrets, bu teknolojinin başlangıçta sesli kitaplar oluşturmak ve tıbbi nedenlerden dolayı sesini kaybeden insanlara yardım etmek için kullanıldığını, ancak daha sonra amacını aştığını söyledi.
Teknoloji, 1990'ların sonlarında ilk kez ortaya çıktığında, kullanımı derinlemesine yapay zeka bilgisine sahip uzmanlarla sınırlıydı.
Ancak yıllar geçtikçe, teknoloji daha erişilebilir ve daha uygun fiyatlı hale geldi ve herkes tarafından kullanılmaya başlandı.
Üstelik piyasadaki ücretsiz ve açık kaynaklı bazı araçlarla bu işlem beş dakikadan daha az sürüyor.
Dolandırıcılara dikkat
Sherrets, teknolojinin bazı ciddi tehlikelerine dikkat çekiyor. Örneğin bazı insanlar, 'çocuklarının' onları arayıp 'Kaçırıldım, milyonlarca dolara ihtiyacım var yoksa beni serbest bırakmayacaklar' dediği sahte adam kaçırma çağrıları alıyor.
Çocukların seslerini klonlayan dolandırıcılar, böylece anne ve babaları kolayca tuzağa çekiyor.
Sahte sesleri nasıl tespit edersiniz
Sahte seslerde bazı ilginç duraklamalar ve doğal olmayan bozulmalar meydana gelebilir.
Örneğin, kalabalık bir odada bir ses klonlanmışsa ve başka birçok insan sohbet ediyorsa, o zaman bu ses klonu kullanıldığında, arka planda bazı saçma sesler duyabilirsiniz.
Ancak teknoloji gelişmeye devam ettikçe bu işaretleri fark etmek daha zor hale gelecektir.
İnsanların bu teknolojinin farkında olması ve onlardan acilen harekete geçmelerini isteyen her şeyden sürekli şüphelenmeleri gerekiyor.
Uzmanlar, aileniz ve arkadaşlarınızla 'güvenli kelime' kullanmanızı tavsiye ediyor.
Eğer gerçekten acil bir durumdaysanız, o güvenli kelimeyi söylerseniz, bunun gerçekten siz olduğunuzu anında anlayacaklardır.
Son Dakika › Magazin › Ses Klonlama: Yapay Zeka ile Ses Taklitçiliği Tehlikesi - Son Dakika
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