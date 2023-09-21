Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi - Son Dakika

Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi

Son Güncelleme: 21.09.2023 12:55

Ankara'da yaşayan Merve Güzel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak hiç görmediği babasını aradı. Genç kızın 24 yıldır hasretini çektiği hiç görmediği babasını dakikalar içinde buldu. Bir kızı olduğunu canlı yayında öğrenen tanınmış ses sanatçısı baba Sakin Künar, DNA testi olumlu çıkarsa kızına sahip çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini anlattı. Müge Anlı sayesinde bir kızı olduğunu öğrenen Hünkar ise dakikalar içinde bulunarak canlı yayına bağlandı.

"KIZIM MERVE'YE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Müge Anlı'nın, yıllardır hasretini çektiği babasıyla ilgili bilgisi sınırlı olan Merve Güzel'e müjdesi gecikmedi. Anlı, dakikalar içinde Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar'a ulaştı. Canlı yayına önce telefonla ardından görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

Müge Anlı, ismiyle müsemma olduğunu söylediği baba Sakin Künar'ı, tavrından dolayı kutlarken dakikalar içinde verdiği müjde içinse "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" diyerek izleyenlerini gülümsetti.

Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
13:09 Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor
12:48 Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi
12:47 Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı
12:22 ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu
12:15 Ücretsiz ulaşım krizi büyüyor! Şoförlerden Mansur Yavaş'ın restine rest
12:02 Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak
11:46 Manchester United taraftarında bıçak kemiğe dayandı! Altay Bayındır için ayaklandılar
11:33 Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti
11:30 İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 13:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement