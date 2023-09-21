Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini anlattı. Müge Anlı sayesinde bir kızı olduğunu öğrenen Hünkar ise dakikalar içinde bulunarak canlı yayına bağlandı.

"KIZIM MERVE'YE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Müge Anlı'nın, yıllardır hasretini çektiği babasıyla ilgili bilgisi sınırlı olan Merve Güzel'e müjdesi gecikmedi. Anlı, dakikalar içinde Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar'a ulaştı. Canlı yayına önce telefonla ardından görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

Müge Anlı, ismiyle müsemma olduğunu söylediği baba Sakin Künar'ı, tavrından dolayı kutlarken dakikalar içinde verdiği müjde içinse "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" diyerek izleyenlerini gülümsetti.