Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı

01.04.2022 17:05
Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı

Ünlü model Cansu Taşkın'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Cansu Taşkın kiminle evlendi? İşte detaylar...

Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflar ve bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo ile mesajlaşmasıyla adından söz ettiren Cansu Taşkın (29), evlendiğini duyurdu.

"EŞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Eşinin yüzünü göstermeyen Taşkın, "Sürpriz gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim. Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cansu Taşkın'ın kiminle evlendiği merak konusu oldu.

EVLİLİK SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl City's Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın, "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" şeklinde cevap vermişti.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise mezunu olan Taşkın öte yandan besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir.

Cansu Taşkın'ın vücut ölçüleri 90-58-92 olarak ölçülmüş ve 1.84 santimetre boyundadır. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. "Modelliğe İtalya'nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim" diyen Cansu Taşkın, Türkiye'de birçok defileye çıkmıştır.

Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın, 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek'in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır.

2013 yılında "Qüfür" adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynamıştır.

Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı

YORUMLAR
500
Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları MTOSB'yi gezdi Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları MTOSB'yi gezdi Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı

Amelia Hamlin, Cansu Taşkın, Cristiano, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sessiz Sedasız Evlendiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement