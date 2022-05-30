Sessiz Sedasız Nişanlandılar! - Son Dakika
Üye Girişi

Sessiz Sedasız Nişanlandılar!

30.05.2022 12:51
Sessiz Sedasız Nişanlandılar!

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile nişanlandı. İşte nişandan fotoğraflar...

Perihan Savaş'ın 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz eylül aynıda üniversiteyi bitirmişti.

1987-1995 yılları arasında evli kalan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye yüzüğü takmıştı.

AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

28 yaşındaki Savaş Zafer önceki akşam Melis Ketenci ile nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada yayınlandı.

Perihan Savaş da oğlu ve gelini ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Usta oyuncu, "Maşallah çocuklarıma" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Öte yandan Perihan Savaş, ilk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulunuyor.

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 1994 yılında dünyaya geldi. Bağdat Caddesi'nde bir mekan işleten Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik hazırlıkları yapıyor.

MELİS KETENCİ KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer ile evlenmeye hazırlanan Melis Ketenci, dijital içerik üreticisi.

Sessiz Sedasız Nişanlandılar!
Sessiz Sedasız Nişanlandılar!
Sessiz Sedasız Nişanlandılar!
Sessiz Sedasız Nişanlandılar!

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Amcasını ve iki kuzenini öldüren zanlı, suçu 15 yaşındaki kardeşine attı: Ben değil o yaptı, ailem için kendimi feda ederek suçu ben üstlendim Amcasını ve iki kuzenini öldüren zanlı, suçu 15 yaşındaki kardeşine attı: Ben değil o yaptı, ailem için kendimi feda ederek suçu ben üstlendim İlkokul öğrencileri Bergama tarihini öğreniyor İlkokul öğrencileri Bergama tarihini öğreniyor
Kaynak: Snob Magazin

Perihan Savaş, Yılmaz Zafer, Savaş Zafer, Kasım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessiz Sedasız Nişanlandılar! - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sessiz Sedasız Nişanlandılar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement