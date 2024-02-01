Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Geçirdi

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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçen cuma günü beyin kanaması geçirmişti. Özel bir hastaneye kaldırılan Tanrıöğen acilen ameliyata alınmıştı.

"DURUMU STABİL"

Tanrıöğen'in sağlık durumuyla hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından açıklama yapıldı:

"26 Ocak 2024 tarihinde baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde hastamız Settar Tanrıöğen'de beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir.

Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır."

"29 Ocak 2024'te hastamızda beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır."

"Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir.

"Bugün itibariyla klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir."