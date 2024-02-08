Sette karavan yüzünden kriz çıkardığı konuşulan Fahriye Evcen isyan etti: Vazgeçin, sıkıldım

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Eşi Burak Özçivit ile bir reklam markasıyla 80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzalayan Fahriye Evcen'in özel kulisin yanı sıra karavan istediği için kriz çıkardığı ileri sürüldü. Özçivit, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparak iddiayı yalanlarken Fahriye Evcen'den de sitem dolu bir paylaşım geldi.

"HEPİMİZESAĞLIKLI BİR RUH HALİ DİLİYORUM"

Instagram hesabından eşi Burak Özçivit yayınladığı "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken... İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın" açıklamasını paylaşan Evcen iddialara veryansın etti. Olaylarla ilgisinin olmadığını belirten güzel oyuncu "Artık gerçekten benim üzerimden hiç alakamın olmadığı haberler yapmaktan vazgeçseniz. Çok sıkıldım... Konunun benimle alakası yokken nasıl bana mal edilebiliyor anlamış değilim. Hepimize sağlıklı bir ruh hali, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

FİRMADAN DA YALANLAMA GELDİ

Çiftle 80 milyon TL'lik 2 yıllık anlaşma yapan marka ise yaptığı açıklamada "Son dönemde medyada yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile gerçekleştirdiğimiz reklam çekimi hakkındaki olumsuz haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çekimler sorunsuz ve keyifli bir atmosferde tamamlanmıştır. Kamuoyunun yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.