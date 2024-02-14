Sevgililer Günü\'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor

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14 Şubat Sevgililer Günü öncesi canlı çiçeklere önemli oranda zam gelmesiyle vatandaşların yapay bitkiler, pelüş ayıcık ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiği belirtildi.

Eskişehir'de özel günlerde sevdiklerine hediye almak isteyenlerin birçoğu çiçekçilere başvuruyor. Ancak Sevgililer Günü öncesi gül ve diğer canlı çiçeklere gelen zam ile vatandaşların yapay bitkiler, pelüşü ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiği ifade edildi. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hafta önceden rezervler aldıklarını söyleyen Uzunharman, bu gün için ilk akla gelenin çiçek alma olduğunu belirtti. Uzunharman, bu yıl çiftler arasında en çok tercih edilenin canlı çiçekler olduğunu, ancak gün öncesi gelen zamlar yüzünden vatandaşların yapay bitkiler, pelüşü ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiğini söyledi.

Gül fiyatının tanesinin 100 liradan 150 Liraya çıktığını söyleyen Uzunharman, buket halinde alındığında ortalama fiyatının bin 200 liraya denk gelindiğini, pelüşü ayıcık fiyatının bin lira, kelebekli ışıklı buketinin ise fiyatını 750 olduğunu söyledi.

"Dün itibariyle güllere ve diğer bitkilere bir zam geldi"

Çiçekçi esnaf Nurgul Uzunharman, "Bugün özel bir gün sevgiler ve eşler için. Her zaman olduğu gibi biz çiçekçi esnaf olarak bugün gibi özel günleri bekliyoruz. İşlerimiz yoğun işini son güne bırakan müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. Dün itibariyle güllere ve diğer bitkilere bir zam geldi. Güllerin adeti 100 lira iken 150 lira oldu. Bu müşterilerimizi etkiledi ister istemez. Ancak müşterilerimiz canlı çiçek veya bitki almak istemeyen vatandaşlar pelüşü ve kelebekli yapay bitkiler alıyor. Onların fiyatları gül buketlerine ve canlı diğer bitkilere göre daha uygun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR