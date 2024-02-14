Sevgililer Günü'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sevgililer Günü'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor

Sevgililer Günü\'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi canlı çiçeklere önemli oranda zam gelmesiyle vatandaşların yapay bitkiler, pelüş ayıcık ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiği belirtildi. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, güllerin fiyatının 100 liradan 150 liraya çıktığını ve bu nedenle müşterilerin yapay bitkileri tercih ettiğini söyledi.

14.02.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi canlı çiçeklere önemli oranda zam gelmesiyle vatandaşların yapay bitkiler, pelüş ayıcık ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiği belirtildi.

Eskişehir'de özel günlerde sevdiklerine hediye almak isteyenlerin birçoğu çiçekçilere başvuruyor. Ancak Sevgililer Günü öncesi gül ve diğer canlı çiçeklere gelen zam ile vatandaşların yapay bitkiler, pelüşü ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiği ifade edildi. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hafta önceden rezervler aldıklarını söyleyen Uzunharman, bu gün için ilk akla gelenin çiçek alma olduğunu belirtti. Uzunharman, bu yıl çiftler arasında en çok tercih edilenin canlı çiçekler olduğunu, ancak gün öncesi gelen zamlar yüzünden vatandaşların yapay bitkiler, pelüşü ve ışıklı kelebekli buketlere yöneldiğini söyledi.

Gül fiyatının tanesinin 100 liradan 150 Liraya çıktığını söyleyen Uzunharman, buket halinde alındığında ortalama fiyatının bin 200 liraya denk gelindiğini, pelüşü ayıcık fiyatının bin lira, kelebekli ışıklı buketinin ise fiyatını 750 olduğunu söyledi.

"Dün itibariyle güllere ve diğer bitkilere bir zam geldi"

Çiçekçi esnaf Nurgul Uzunharman, "Bugün özel bir gün sevgiler ve eşler için. Her zaman olduğu gibi biz çiçekçi esnaf olarak bugün gibi özel günleri bekliyoruz. İşlerimiz yoğun işini son güne bırakan müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. Dün itibariyle güllere ve diğer bitkilere bir zam geldi. Güllerin adeti 100 lira iken 150 lira oldu. Bu müşterilerimizi etkiledi ister istemez. Ancak müşterilerimiz canlı çiçek veya bitki almak istemeyen vatandaşlar pelüşü ve kelebekli yapay bitkiler alıyor. Onların fiyatları gül buketlerine ve canlı diğer bitkilere göre daha uygun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Magazin, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde Canlı Çiçeklere Zam Geldi, Vatandaşlar Yapay Bitkilere Yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement