Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu

09.05.2022 14:48
Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, sevgilisinden hamile olduğunu açıkladı. Shaik, büyüyen karnıyla pozlar verdi. İşte o kareler...

31 yaşındaki ünlü model Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu dün sosyal medya hesabından açıkladı. Dünyaca ünlü isim, 'Anneler Günü'nde ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı erkek arkadaşı Matthew Adesuyan ile bebek beklediklerini, büyüyen karnıyla verdiği pozlarıyla Instagram hesabından duyurdu.

"EN İYİ ARKADAŞIN OLMAYA HAZIRIM"

Shaik, gönderisini, "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı.

"DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIM BİR DUYGU"

Ünlü model, sözlerine; "Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim" diye devam etti.

"Bana annelik hakkında çok şey öğreten harika bir kadın tarafından büyütüldüm" diyen Shaik, "Onun beni büyüttüğü gibi seni büyütmek istiyorum; nazik, sevecen ve düşünceli. Büyük hayaller kurup çok çalışman, hayatını tutkuyla yaşaman ve hedeflerin ne olursa olsun ulaşman için sana rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SHANİNA SHAİK KİMDİR?

Shanina Shaik, 11 Şubat 1991'de Avustralya'nın Melbourne şehrinde dünyaya geldi. Babası Pakistan ve Suudi Arabistan kökenli göçmen, annesi Litvanya asıllı Avustralyalıdır.

Shanina küçük yaşlarından birkaç firmanın çekimlerinde ve reklamlarında çekildi. Liseyi bitirdikten sonra "Make Me A Supermodel" yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Daha sonra New Yorka giden Shaik 2009 yılında New York'taki Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı. Blumarine, Macy's, Diesel, Jason Wu, L'Wren Scott, Maiyet, Nanette Lepore, Oscar de La Renta, Ruffian, Stella McCartney, Vivienne Westwood, Alloy, Guanabana, Karen Neilson, Kirrily Johnston, L.A.M.B., Lisa Blue, Lisa Marie, None the Richer, Nookie Beach, Project Runway, Roopa Pemmaraju, Terri Donna, Wonders Cease, Chanel, Catherine Malandrino gibi markaların gösterisini yaptı. Shanina Seventeen, Men's Health, Vogue Avustralya, Harper's Bazaar Avustralya dergilerinde çekildi. 2011 yılından itibaren Victoria's Secretde modellik yapmaktadır.

Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu
Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu
Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu
Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisinden Hamile Olduğunu Duyurdu - Son Dakika


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