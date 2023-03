Sevgilisini darp ettiğini söylediği videosu olay yaratan Batuhan Karacakaya'dan yeni açıklama: Asıl ben şiddet gördüm

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya ile 6 aydır aşk yaşayan Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü iddia etti. Elinde belgelerin olduğunu söyleyen Aslanpay, Karacakaya'nın şiddeti kabul ettiğini söylediği bir videoyu da paylaştı.

KARACAKAYA: SEVDİĞİM KADINA ZARAR VERDİM, PİŞMANIM

Karacakaya söz konusu videoda "Bugün 15 Şubat... Ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun tartışmanın boyutu her ne olursa olsun bana bir şey yapılsa bile ben sevdiğim kadına zarar verdim. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Benim videomu da her yere yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Ayşe benim sevdiğim bir kadın" ifadelerini kullanıyor.

"DARP EDİLEN VE ARABASINA ZARAR VERİLEN BENİM"

Aslanpay'ın paylaşımlarının ardından sessizliğini bozan Batuhan Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Instagram hesabından peş peşe açıklamalar yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiç bir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı."

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMAMA RAĞMEN KAPIMI YUMRUKLAYIP AİLEMİ RAHATSIZ ETTİ"

Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim... Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereği yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım."

BOYNUNDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ

Karacakaya daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve tartıştığı görüntüleri yayınladı. Oyuncunun otoparkta sevgilisiyle tartıştığı videoda Karacakaya'nın boynundaki tırnak izleri görüldü. Ünlü isim, sevgilisinin şubat ayında çektiği söylenen ve şiddet görmediğini belirttiği bir videoyu da yayınladı.

ASLANPAY: ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN KENDİMİ SAVUNDUM"

Batuhan Karacakaya'nın otoparkta kanayan boynunu gösterdiği videoyu paylaşmasının ardından bir açıklama yapan Ayşe Aslanpay, "Bana şiddet uygulandığında kendimi savunduğum için karşı tarafın boynuna aldığı hasarı ben şiddet uygulamışım gibi gösteriyor. Böyle bir şey olmadığını ve bu videoyu da (Batuhan Karacakaya'nın şiddeti kabul ettiği video) kanıt olması için paylaşıyorum" dedi.

"VİDEOYU ZORLA ÇEKTİRDİ"

Şiddet görmediğini belirttiği videosuyla ilgili de konuşan Aslanpay, "O videoyu bana zorla çektirdi. Orada küpemin teki bile yok, darp edilmişim ve iyi bir durumda değilim. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde susmayacağım. O videosunun bir gün medyanın eline düşeceğini bildiği için bana şiddet uyguladı. Bana videoyu çektirdiği ev bile kendisinin evi, can güvenliğim yoktu. Otoparkta zorla çektiği videoda da kıskançlık krizi geçirerek beni kışkırttı. Bana hakaretler ederek onun üzerine yürümemi sağladı. Otoparktaki görüntüden önce evde bana şiddet uyguladı ve elimde videosunun olduğunu bildiği için beni otopark indiriyor. Nasıl indirdiği de kameralarda var" ifadelerini kullandı.