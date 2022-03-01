Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım

01.03.2022 16:31

TikTok'ta tanıştığı adamla bir ayda evlilik kararı alan Ebru Fidan, sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Müge Anlı'nın programında yaşanan yüzleşmede görüntülü bağlanan Ramazan Aydın, "Ebru, çok kıskançtı. Beni eve kilitledi. Tuvalet bozuk olduğu için bir ay boyunca tuvaletimi kovaya yaptım" sözleriyle tüm iddiaları reddetti.

TikTok üzerinden 25 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlenme kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığını iddia eden 41 yaşındaki Ebru Fidan, dün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Düğün masraflarından kişisel harcamalara kadar tüm ihtiyaçları kendisinin karşıladığını söyleyen Fidan, evlenme bahanesiyle sevgilisinin evini elinden alıp nikahtan bir gün önce terk ettiğini iddia etmişti.

"BİR AY BOYUNCA TUVALETİMİ KOVAYA YAPTIM"

Bugün iddiaların odağındaki Ramazan Aydın da canlı yayına bağlandı. Ebru Fidan'ın iddialarını reddeden Aydın, "Her şeyi kendisi yaptı. Beni evliliğe zorlayan o oldu. Ben kimseyi dolandırmadım. Ebru, çok kıskançtı. Beni eve kilitledi. Kaçamadım. Tuvalet bozuk olduğu için bir ay boyunca tuvaletimi kovaya yaptım. Otelde kaldığımızda bile oğlumun odasına gidemiyordum. Arkamdan geliyordu. Beni 5 saniye yalnız bırakmıyordu" dedi.

İddia üzerine konuşan Ebru Fidan, "Yalan söylüyor. Bir ay değil, 1 hafta tuvaletini kovaya yaptı. Kendisi çok çapkındı. Kadınlarla konuşuyordu" diyerek kendisini savundu.

Sevgilisini düğüne bir gün kala terk eden adamdan Müge Anlı'da çok konuşulacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım

BİR BAŞKA KADINI DOLANDIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ramazan Aydın'ın dolandırıcı olduğunu iddia eden bir başka mağdur kadın ise canlı yayına bağlanarak "Ramazan ile TikTok'tan tanıştık. Beni sevdiğini, birbirimize uygun olduğumuzu söyledi. Mal varlıklarını üzerime yapacağını söyledi. Yalan söylediğini anlayınca her yerden kendisini engelledim" ifadesinde bulundu. Duyduğu sözler üzerine konuşan Ramazan Aydın, "Kadının anlattıkları doğru ama Ebru'nun sözleri külliyen yalan" dedi.

Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
YORUMLAR
500
Aydın Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsası İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

Ramazan Aydın, Ebru Fidan, Müge Anlı, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement