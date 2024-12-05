Şevval Şahin\'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu

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Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu

Kaosa sürüklenen ülkede tüm sorumluluğu üstlenip istifa etti

Türkiye Güzeli Şevval Şahin, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Giydiği kıyafetten sosyal medya paylaşımlarına kadar konuşulan Şahin, yine olay yaratacak kıyafet seçimiyle gündeme geldi.

Victoria's Secret'ın 10. yıl davetine katılan Şevval Şahin transparan kıyafetiyle kameraların karşısına geçti. Özel gecede bordo elbise giymeyi tercih eden Şahin, kıyafetinin şeffaflığıyla bakanlara bir daha baktırdı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Şahin, beğeni yanında eleştiri yağmuruna da tutuldu. Bazı kullanıcılar kıyafetin şeffaflığını çok abartı buldu.