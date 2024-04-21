Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi

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Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Seçim sonrası ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

Yasak Elma'daki rolüyle adından yıllarca söz ettiren Şevval Sam, dizisi final yapınca Yan Oda'da Caner Cindoruk ile başrolü paylaştı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı. Önceki akşam bir etkinliğe katılan oyuncu, reklamcı sevgilisiyle de ilk kez görüntülenmiş oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in "Meze, Müzik Muhabbet" İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı. Sam özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu'yla ilk kez beraber poz verdi. Sam, etkinlikte Ferzan Özpetek ile ayaküstü sohbet ederek tebrik etti.