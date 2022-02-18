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Şeyda Aydın, Nuran Sultan ile Karşılıklı Göbek Attı - Son Dakika

Şeyda Aydın, Nuran Sultan ile Karşılıklı Göbek Attı

18.02.2022 13:44
Şeyda Aydın, Nuran Sultan ile Karşılıklı Göbek Attı

Tiktok'ta 4,5 milyon takipçisi oyuncu Şeyda Aydın, önceki gece gittiği Matilda Kulüp'te felekten bir gece çaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte eğlenen ünlü fenomen, masasına gelen ünlü oryantal Nuran Sultan ile karşılıklı göbek attı. İşte detaylar..

Şarkıcılık, oyunculuk derken kendisini bir anda fenomen olarak bulduğunu söyleyen Şeyda Aydın, "Sosyal medyada bu denli ilgi görmeyi beklemiyordum. Bir anda fenomen oldum" dedi.

"İÇİME SİNEN PROJEDE YER ALACAĞIM"

Oyunculuk tekliflerini değerlendirdiğini açıklayan Şeyda Aydın, "Seçiciyim, içime sinen bir projede yer almak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan ünlü oryantal Nuran Sultan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

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Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyda Aydın, Nuran Sultan ile Karşılıklı Göbek Attı - Son Dakika Magazin


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