Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü - Son Dakika
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Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü

31.05.2022 08:01
Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü

Denizli'de Hacı Ahmet Pakel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arif Seylan'ın kızı Ferruhan ile iş adamı Sacit Tezel'in oğlu Fatih, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Denizli'de Hacı Ahmet Pakel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arif Seylan'ın kızı Ferruhan ile iş adamı Sacit Tezel'in oğlu Fatih, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Ferruhan ve Fatih çiftinin düğün göreni gelenek ve adetlere göre evden gelin alma merasimiyle başladı. Mehter takımının eşlik ettiği düğün konvoyu daha sonra salonda bir araya geldi. Geniş bir katılımla gerçekleşen düğünde gelinin babası Hacı Arif Seylan ve annesi Nimet Seylan ile damadın babası Sacit Tezel ve annesi Rabia Tezel, davetlilerle tek tek ilgilendi. Nikah ve düğün törenine iş dünyası, siyasiler, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İlahiler ve mehter gösterileri eşliğinde gerçekleşen düğüne Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, iş dünyasından birçok isim, Denizli dışından katılan vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

Ferruhan-Fatih çiftinin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Başkan Zolan'nın genç çifte 3 kez 'evet' dedirttiği nikah merasiminde renkli görüntüler ortaya çıktı. - DENİZLİ

Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü
Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü
Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü
Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü

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Kaynak: İHA

İş Adamı, Denizli, Düğün, Fatih, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seylan ve Tezel ailelerinin mutlu günü - Son Dakika


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