Şeyma Subaşı\'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz

29.01.2026 20:46
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yasaklı madde testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı radikal bir karar aldı. Şubaşı kararını ''Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz'' ifadeleriyle duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, radikal bir karar aldı. Daha önce uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Subaşı, kararını açıkladı.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI ZOR GÖRÜRSÜNÜZ"

Bikinili fotoğraf ve videolarını artık paylaşmama kararı alan Subaşı, kararını "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadeleriyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı için 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönmiş ve İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı'nın test sonucu ise pozitif çıkmıştı.

Sosyal Medya, Şeyma Subaşı, Ünlüler, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

